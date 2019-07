33 personer fryktes omkommet i påsatt brann i Kyoto

utenriks

Tilstanden til flere av de skadde er kritisk, ifølge en talsmann for brannvesenet i Kyoto.

Flere av de omkomne ble funnet på taket av bygningen. Enkelte kollapset også i trappene som førte opp til taket.

Sjef Hideaki Hatta for animasjonsstudioet sier at de flere ganger har mottatt anonyme trusler. Truslene er blitt framsatt på epost.

Påsatt brann

Sent torsdag kveld opplyser en tjenestemann i det lokale brannvesenet at tallet på døde er oppe i 33.

– To av dem ble funnet i første etasje, elleve i andre etasje og tjue i tredje etasje og i trappen opp til taket, sier tjenestemannen til nyhetsbyrået AFP.

Ytterligere 36 personer er skadd, og tilstanden er alvorlig for 10 av dem. Alle som befant seg i bygningen under brannen, er nå gjort rede for.

Brannen er den dødeligste i Japan siden en brann som brøt ut i 2001 i bydelen Kabukicho i Tokyo. 44 mennesker døde i denne brannen.

En mann er mistenkt for å ha startet brannen i animasjonsstudioet. Han skal være pågrepet og er tatt med til sykehus for behandling, ifølge den lokale tv-kanalen NHK.

Tente på væske

Det var om lag 70 personer i bygget da brannen brøt ut, ifølge brannvesenet.

Brannmannskaper ble varslet torsdag morgen lokal tid. Ifølge politiet braste en mann inn og tømte ut en væske som han så satte fyr på.

Brannen pågikk i flere timer etter at den brøt ut.

Eksplosjon

Det lokale politiet etterforsker hendelsen.

Mannen skal ha sagt «dere dør», før han tente på væsken. Motivet bak ildspåsettelsen er ikke kjent.

En mann som arbeidet i nærheten sier til NHK at han hørte en eksplosjon før han så flammer i bygget.

Videobilder fra stedet viser brannmannskaper som arbeider med å slukke flammer. Bygget, som huser animasjonsfirmaet Kyoto Animation, er på tre etasjer, og det er flammer i flere av etasjene.

Animasjonsstudioet har produsert tv-serier i anime-sjangeren, deriblant K-OM! og Haruhi Suzumiyas melankoli.

(©NTB)