Pakistan pågriper mistenkt bak Mumbai-angrep

Saeed har vært utpekt som hovedmann bak angrepet i den indiske storbyen Mumbai i 2008 der 166 personer ble drept og over 30 såret.

Han er også mistenkt for å finansiere terror, opplyser pakistanske myndigheter.

Saeed er grunnlegger av den militante pakistanske gruppen Lashkar-e-Taiba, som ifølge indiske myndigheter sto bak angrepet i 2008.

Pågripelsen fant sted nær byen Gujranwala, som ligger i den sentrale delen av Pakistan, i delstaten Punjab. Saeed har gjentatte ganger tidligere sittet i husarrest som følge av angrepet, men blitt løslatt.

Saeed er blant annet siktet for å ha samlet økonomiske midler til bruk i ulovlige handlinger. Pakistan har i lengre tid fått kritikk for ikke å ha gjort nok for å stoppe finansiell støtte til militante grupper.

USA, som har stemplet Saeed som terrorist, har lovet en dusør på 10 millioner dollar.

Selv nekter Saeed at gruppen Lashkar-e-Taiba har noe å gjøre med militante grupper.

