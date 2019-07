«El Chapo» får sin dom

utenriks

Guzman ble av en jury i februar kjent skyldig på alle tiltalepunkter, som omfattet drap, hvitvasking av penger og smugling av mange tonn tunge narkotiske stoffer til USA.

62-åringens kone ankom onsdag den tungt bevoktede føderale domstolen i Brooklyn, hvor straffeutmålingen skal leses opp.

Det antas at Guzman kommer til å bli dømt til fengsel på livstid uten mulighet for prøveløslatelse. Soningen skjer trolig i et høysikkerhetsfengsel i Florence i delstaten Colorado.

Spenningen rundt onsdagens rettsmøte er derfor mest knyttet til hva han eventuelt vil si når han får ordet i rettssalen.

«El Chapo» er tidligere leder for det mexicanske Sinaloa-kartellet og sto i flere år på magasinet Forbes' liste over verdens mektigste personer.

Rettssaken i New York pågikk i tre måneder, og retten fikk et oppsiktsvekkende innblikk i driften av et av verdens største narkokarteller.

