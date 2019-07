Livstid pluss 419 år for Charlottesville-angrepet

utenriks

22 år gamle James Alex Fields Jr. har allerede blitt dømt til livstid for hatkriminalitet i en føderal domstol i juni. Mandag falt delstatsdommen i Virginia, der han ble dømt til 419 års fengsel for drap og kroppsskade.

Fields har tilstått at han med vilje kjørte bilen sin i stor fart inn blant en gruppe antirasister som gikk gjennom en smal sentrumsgate på vei hjem etter å ha demonstrert mot høyreekstremister i byen Charlottesville i Virginia 12. august 2017.

Den selverklærte nynazisten, som skal ha hatt et bilde av Adolf Hitler stående på nattbordet, var 20 år da han gjennomførte angrepet. 32 år gamle Heather Heyer ble drept og flere titall andre mennesker ble såret.

Fields viste ingen tegn til anger i retten da hans ofre fortalte om hvordan de etter angrepet har slitt med alvorlige fysiske og psykiske skader, som beinbrudd, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angst og depresjon.

Dommeren anerkjente at Fields har slitt psykisk i store deler av livet sitt, men vektla at han hele tiden har fått behandling, og at hans psykiske plager ikke unnskylder handlingene han har begått.

I tillegg trakk han fram at det ikke finnes bevis for at Fields ble truet eller angrepet da han kjørte bilen sin inn i folkemengden. Hans forsvarere sa under rettssaken at Fields var redd etter å ha sett voldelige sammenstøt mellom hvite nasjonalister og antirasister.

Forsvarerne vektla også hans mentale helse og traumatiske barndom.

