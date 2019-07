May kritiserer Trump for uakseptabel språkbruk

utenriks

I en Twitter-melding søndag ba Trump de fire demokratene om å dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra.

Trump navnga ikke kvinnene, men refererte åpenbart til Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Alle de fire kvinnene er amerikanske statsborgere, og kun Omar er født utenfor USA, nærmere bestemt i Somalia.

Blant dem som reagerer sterkt på Trumps utfall, er Storbritannias statsminister Theresa May.

– Hennes syn er at ordbruken rettet mot disse kvinnene var totalt uakseptabel, sier en talsmann for May.

