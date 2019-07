Domstol i Guatemala stanser migrantavtale med USA

utenriks

Avtalen ville ha kategorisert Guatemala som «trygt» og pålagt landet å tilby asyl til alle migranter på vei nordover.

Mange flyktninger og migranter fra land som El Salvador og Honduras passerer gjennom Guatemala på sin vei mot USA, og landet har vært under sterkt press fra Washington for å stanse dette.

President Jimmy Morales skulle etter planen ha møtt USAs president Donald Trump i Washington mandag for å diskutere spørsmål knyttet til immigrasjon og sikkerhet, men dette besøket ble avlyst i siste liten.

Ifølge regjeringen i Guatemala er møtet utsatt som følge av «spekulasjoner» om undertegning av en mulig avtale.

Guatemalas grunnlovsdomstol slår nå fast at landet inntil videre ikke kan kategoriseres som «et trygt tredjeland», og at en avtale som bygger på dette premisset derfor først kan undertegnes om den er godkjent av nasjonalforsamlingen.

Morales er under sterkt press fra USA for å undertegne en slik avtale, men han er også under sterkt hjemlig press for ikke å gjøre det.

Guatemala holder presidentvalg 11. august og to av kandidatene har markert motstand fra en slik migrant-avtale med USA.

