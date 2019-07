Demonstrasjon i Moskva

utenriks

Politiet meldte at rundt 1.000 mennesker deltok i protestene, og at minst 25 ble arrestert. En borgerrettsgruppe sier at 38 ble arrestert.

Flere opposisjonskandiater har de siste dagene klaget over at valgkommisjonen har ugyldiggjort mange av underskriftene de har samlet inn de siste ukene, slik at de ikke hadde nok underskrifter til å bli registrert som kandidat.

Noen av kandidatene har selv oppfordret til demonstrasjoner etter at de ble nektet å stille til valg.

Demonstrantene holdt opp plakater med teksten "Dette er vår by" og krevde et møte med lederen for valgkommisjonen.

Valget holdes 8. september, og fristen for å melde seg som kandidat gikk ut for en uke siden. Over 400 kandidater registerte seg, ifølge mediene, men ikke alle får lov å stille, angivelig på grunn av uregelmessigheter når det gjelder underskriftene.

