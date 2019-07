CNN: Assange brukte Ecuadors ambassade til å manipulere presidentvalget i USA

utenriks

Dokumenter CNN har fått tilgang til, viser at Assange skal ha møtt russiske hackere inne i ambassaden, og ha bygget opp ambassaden til å bli en kommandosentral for å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Her skal Assange blant annet ha fått kraftig utstyr for å gjennomføre overføringer av mye data, kun uker før WikiLeaks mottok informasjon som var innhentet av russiske hackere.

Opplysningene kommer fram gjennom flere hundre overvåkingsrapporter som et spansk sikkerhetsselskap har laget på oppdrag fra Ecuadors regjering.

Det er tidligere avslørt at russiske hackere blandet seg inn i det amerikanske valget med mål om at Donald Trump skulle vinne over sin motkandidat Hillary Clinton.

(©NTB)