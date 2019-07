Mueller-høringer utsatt til 24. juli

utenriks

Muellers vitnemål om rapporten hans fra april om forbindelsene mellom president Donald Trump og Russland skulle opprinnelig finne sted 17. juli. Men både demokratiske og republikanske folkevalgte har klaget på at den planlagte lengden på høringene var for kort til at alle medlemmer fikk stille spørsmål.

Mueller skal nå vitne «i en forlenget tidsperiode» for justiskomiteen og etterretningskomiteen i Representantenes hus. Den opprinnelige planen var at han skulle møte til to timer lange høringer i begge komiteene, skriver Reuters.

Spesialetterforskeren har tidligere uttrykt motvilje mot å vitne og sagt at han ikke vil utdype utover det som allerede står skrevet i rapporten.

Muellers sluttrapport inneholdt ingen siktelse eller tiltale mot Trump. Spesialetterforskeren viste til justisdepartementets føringer og overlot til Kongressen å avgjøre om presidenten har begått en forbrytelse som kan rettsforfølges.

