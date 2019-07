De fleste tyskere mener Merkels helse er en privatsak

utenriks

På under en måned har statsminister Angela Merkel ved tre tilfeller hatt skjelvetokter mens hun har deltatt på offentlige tilstelninger. Det har fått mange til å stille spørsmål om 64-åringens helsetilstand.

En undersøkelse som er offentliggjort i avisen Augsburger Allgemenien viser nå at 59 prosent av de spurte mener at Merkels helse er en privatsak. 34 prosent svarte at Merkel, som folkevalgt, burde informere offentligheten om sin helsetilstand.

I Tyskland er det ikke tradisjon for at politikere trenger å oppgi detaljer om sin egen helse.

I USA gjennomfører på den annen side presidenter jevnlige helsekontroller, hvor resultatene så offentliggjøres.

