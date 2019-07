16 døde i uvær i Bangladesh

utenriks

Det opplyser myndighetene i landet.

13 personer er døde av lynnedslag, mens de øvrige har dødd i flom og jordskred.

Myndighetene har evakuert flere hundre beboere i de flomrammede delene av landet. Bangladesh' nasjonale værtjeneste har meldt om kraftig regn det neste døgnet og advarer om at det kan komme flere jordskred.

Det er relativt vanlig at folk dør som følge av jordskred under regntiden i Bangladesh. I juni i 2017 døde over 150 mennesker i en rekke jordskred i områdene Chittagong, Rangamati og Bandarban.

