USA skal diskutere S-400-leveransen med Tyrkia

utenriks

Samtalen vil finne sted senere fredag, sa Esper, som er fungerende forsvarsminister i USA.

USA er klar over situasjonen, sa Esper til journalister i Pentagon. Han sa videre at han skal snakke med sin tyrkiske kollega senere fredag. Han varsler at Pentagon vil si mer om saken etter denne samtalen.

USA har tidligere advart Tyrkia om at landet kunne bli møtt med økonomiske sanksjoner dersom det gjennomførte kjøpet av det russiske militærsystemet.

Myndighetene i Washington har også uttalt at Tyrkia vil bli kastet ut av F-35-programmet.

USAs standpunkt er det samme i dag, sa Esper fredag.

