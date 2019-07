Tyrkia har fått første S-400-leveranse fra Russland

utenriks

Den første leveransen ankom flybasen Mürted nordvest for hovedstaden fredag, opplyser forsvarsdepartementet i Ankara.

USA har advart Tyrkia om at landet kan bli møtt med økonomiske sanksjoner dersom det gjennomfører kjøpet av det russiske militærsystemet. Myndighetene i Washington har også uttalt at Tyrkia vil bli kastet ut av F-35-programmet.

Tyrkia har nektet å gi etter for press. Landet insisterer på at det har rett til å velge selv hvor det vil kjøpe utstyr fra.

Leveringen av resten av utstyret skal fortsette de kommende dagene, opplyser det tyrkiske direktoratet for forsvarsindustri, som rapporterer til president Recep Tayyip Erdogan.

Washington har gjentatte ganger uttalt at S-400 ikke er kompatibelt med NATOs systemer. USA mener også at S-400 er en trussel mot F-35-programmet ved å hevde at Russland kan bruke systemet til å spionere på F-35-flyene.

NATO-bekymring

– Det er opp til de allierte å bestemme hvilket militærutstyr de vil kjøpe. Men vi er bekymret rundt mulige konsekvenser av Tyrkias beslutning om anskaffelse av S-400-systemet, sier en NATO-tjenesteperson.

– Driftskompatibilitet er avgjørende for NATOs evne til å gjennomføre operasjoner og oppdrag, legger vedkommende til. Tjenestepersonen er samtidig positiv til at Tyrkia samarbeider med andre NATO-allierte om utvikling av langdistanse- og missilforsvarssystemer.

Avtalen er den første av sitt slag som Russland og et NATO-medlem har inngått, og har vekket bekymring for at Tyrkias bånd til Russland blir styrket.

Patriot-strid

Tyrkiske myndigheter har uttalt at de var tvunget til å skaffe S-400-systemet fordi USA nektet å selge det konkurrerende Patriot-systemet til Tyrkia.

I ettertid har USA oppfordret Tyrkia til å kjøpe Patriot-systemet i stedet for S-400. Men Tyrkia har da svart at Patriot-systemet ikke oppfyller Ankaras krav, som også har omfattet mulig framtidig utviklingssamarbeid.

USA har stanset tyrkiske flygeres F-35-trening i USA, og Washington har gitt Tyrkia frist til utgangen av denne måneden med å hente hjem tyrkisk personell fra USA.

Tyrkia mener på sin side at landet har oppfylt alle sine økonomiske forpliktelser rundt F-35-programmet og at de ikke kan bli ekskludert fra prosjektet.

– Oppfyller behov

Ankara har uttalt at landet har et umiddelbart behov for å bedre luftforsvarsevnen, med henvisning til økte sikkerhetstrusler i regionen, spesielt fra nabolandet Syria.

Tyskland og Nederland hentet hjem sine Patriot-systemer fra Tyrkia i 2016 som en følge av en politisk strid på den tiden. På nåværende tidspunkt er det kun utstasjonert italienske SAMP/T-enheter og spanske Patriot-anlegg langs den tyrkiske grensen mot Syria. Tyrkia mener disse kun kan beskytte rundt 30 prosent av tyrkisk luftrom.

S-400-systemet har ifølge russiske kilder og bransjepublikasjoner som Defence IQ evne til å ødelegge mål på større avstand og i større høyde enn det Patriot-systemet klarer. S-400 skal også være betydelig rimeligere enn Patriot-systemet.

Håper på løsning

USAs president Donald Trump ga riktignok uttrykk for sympati overfor Tyrkias beslutning da han møtte Erdogan på sidelinjene av G-20-møtet i Japan i forrige måned.

Tyrkia håper nye samtaler mellom Trump og Erdogan kan bidra til en løsning. Trump har myndighet til å innføre sanksjoner, men det er uklart om han til slutt vil gjøre det.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sa 4. juli at S-400 kun skal aktiveres i nødssituasjoner og ikke integreres i NATOs luftforsvarssystemer.

