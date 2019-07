Thailender dømt til døden for turistdrap

utenriks

Den 24 år gamle mannen ble pågrepet i april, få timer etter at en 27 år gammel tysk kvinne ble funnet voldtatt og drept på ferieøya Koh Sichang i Thailandbukta i april.

24-åringen tilsto drapet som skal ha skjedd mens han var ruset på metamfetamin.

I fjor fullbyrdet thailandske myndigheter en dødsstraff for første gang siden 2009 da en drapsdømt mann ble henrettet med giftsprøyte.

Thailand er en av verdens mest populære turistdestinasjoner, og i år ventes det at om lag 40 millioner turister besøker landet. Landet regnes generelt for å være et trygt reisemål.

