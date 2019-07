Sjefen for Boeings 737 MAX-program skiftes ut

utenriks

Det kommer fram i et notat fra flyprodusenten torsdag, som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Eric Lindblad går av med pensjon innen få uker, etter knapt et år i sjefsstillingen, sier direktør for Boeings passasjerflyavdeling, Kevin McAllister, i notatet. Mark Jenks, som har jobbet i Boeing i 36 år, overtar. Jenks kommer fra jobben som leder for prosjektet med å utvikle neste generasjons mellomstore passasjerfly for Boeing. Han har også fått mye av æren for å få selskapets Dreamliner på rett vei.

Til sammen 346 mennesker mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. Etter Etiopia-ulykken ble flytypen satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

Utskiftningen av Lindblad er den første i Boeings toppledelse siden ulykkene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

