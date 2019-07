Kongressen begrenser Trumps handlerom – får ikke starte Iran-krig på egen hånd

utenriks

Avgjørelsen er del av en vedtakspakke som også kutter i Trumps rekordhøye forsvarsbudsjett.

En rekke republikanske representanter stemte sammen med det demokratiske flertallet i Representantenes hus. Dermed ble det bestemt at Trump framover vil trenge godkjenning av Kongressen for å innlede militærangrep mot Iran.

I forrige måned var Trump bare minutter unna å sette i gang et rakettangrep mot Iran, som svar på landets nedskyting av en amerikansk drone.

Trump skrev på Twitter at tre ulike mål var plukket ut, men at han stanset angrepet ti minutter før målene ville ha blitt truffet. Presidenten sier han valgte å avblåse da en general fortalte ham at 150 mennesker kunne dø.

