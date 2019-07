Frankrike skattlegger IT-giganter

utenriks

Den nye loven innebærer at det innføres en skatt på 3 prosent på digital annonsering, salg av personlige data og annen inntekt for ethvert teknologiselskap som har mer enn vel 7 milliarder kroner i globale inntekter hvert år.

Lovforslaget som ble fremmet i mars, ble torsdag vedtatt av de folkevalgte som dermed trosset sterke protester fra USA.

Amerikanske myndigheter har advart om at en skatt på digitale tjenester vil ha en negativ virkning på store amerikanske teknologiselskaper.

Bakgrunnen for loven er økende irritasjon over at noen av verdens rikeste selskaper baserer seg i skatteparadiser og bare betaler symbolsk skatt der de driver sine forretninger.

(©NTB)