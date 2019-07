Hongkong-demonstrasjonene fortsetter tross lovnader fra Carrie Lam

utenriks

Talskvinne Bonnie Leung for protestbevegelsen Civil Human Rights Front sier at gruppen vil fortsette å avholde demonstrasjoner og protester om ikke Lam og hennes regjering innfrir deres krav.

Det skjer like etter at Lam på en pressekonferanse tirsdag morgen lokal tid sa at arbeidet med loven hadde vært «fullstendig mislykket», og at hun ikke ville forsøke å få den igjennom allikevel.

– Det er fortsatt mange som tviler på regjeringens oppriktighet og som frykter at regjeringen vil starte prosessen igjen. Jeg kan slå fast her og nå at det ikke finnes slike planer, sa Lam.

Studentleder Joshua Wong i den såkalte paraplybevegelsen sier imidlertid at utspillet fra Lam kun var et forsøk på å føre utenlandske medier bak lyset.

– Lovforslaget er fortsatt å finne i lovprogrammet fram til juli neste år. Den eneste måten Lam kan «drepe» lovforslaget på, er å bruke artikkel 64 for å formelt trekke tilbake loven. Denne prosessen ignorerte hun fullstendig i sin tale. Hun beviser igjen at hun er en løgner, skriver Wong på Twitter.

Studentlederen sier demonstrantene krever frie valg, at loven trekkes tilbake og at demonstrantene som er pågrepet, ikke blir straffeforfulgt.

