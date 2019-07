Mange barn rammet da bilbombe eksploderte i Afghanistan

utenriks

Angrepet ble gjennomført samme dag som en stor afghansk fredskonferanse starter i Doha i Qatar. En rekke afghanske politikere og Taliban deltar på den to dager lange konferansen.

Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet, som skjedde i byen Ghazni sentralt i landet. Byen ligger på veien mellom hovedstaden Kabul og Kandahar. Angrepet var rettet mot et etterretningssenter, men mange av ofrene gikk på en skole like ved.

Ifølge en talsmann for Taliban ble flere titall etterretningsfolk drept og såret. Lokale myndigheter oppgir at seks personer ble drept, hvorav fire var sivile og to tilhørte militæret.

Minst 96 andre, deriblant ni medlemmer av sikkerhetsstyrkene og 43 barn, ble såret i bombeangrepet, opplyser kontoret til provinsens guvernør. Antall sårede kan imidlertid være enda høyere ettersom de er brakt til flere forskjellige sykehus.

Nesten hver eneste dag blir det meldt om Taliban-angrep i Afghanistan. Gruppa har de siste årene tatt kontroll over store områder i de afghanske distriktene, noe som ifølge eksperter gir gruppa gode forhandlingskort under forsøket på å få i stand en fredsavtale med regjeringen.

