Iran sier at landet hever anrikingsgraden på uran søndag

utenriks

Iran har på forhånd varslet at landet ville gå bort fra den avtalte grensen som følge av at USA har trukket seg fra avtalen og innført harde sanksjoner mot landet.

Avtalen fastsatte at Iran ikke skal anrike uran til mer enn 3,67 prosent. Lørdag antydet en tjenestemann at anrikingsgraden heves til om lag 5 prosent. Det er fortsatt langt under 90 prosent, som kreves for å kunne produsere atomvåpen.

Iran fastholder at landets atomprogram kun har fredelige formål, det vil si at anriket uran brukes til å produsere atomkraft.

(©NTB)