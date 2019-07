SOHR: Nye luftangrep mot Idlib – minst 14 sivile drept

utenriks

Idlib er den siste opprørsbastionen i Syria, og angrepene skal ha blitt utført av det syriske regimet.

Fredag kveld gjennomførte fly og helikoptre flere angrep mot landsbyen Mahambel. 13 sivile ble drept, deriblant sju barn, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I tillegg ble en kvinne drept i et rakettangrep i utkanten av byen Khan Sheikhoun lørdag morgen, opplyser SOHR.

Idlib skulle i utgangspunktet beskyttes av en russisk-tyrkisk avtale, som ble inngått i september, men både syriske og russiske styrker har siden slutten av april trappet opp angrepene. Siden da er over 520 sivile drept, melder SOHR.

FN opplyser at 25 helseklinikker er blitt rammet i angrepene. Et sykehus under bakken er blitt rammet to ganger i løpet av to måneder, til tross for at FN har oppgitt sykehusets koordinater til partene i konflikten i et forsøk på å unngå angrep.

– Jeg er forferdet over de pågående angrepene mot sivile områder og sivil infrastruktur mens krigen nordvest i Syria fortsetter, sier Mark Cuttis, nestleder for FNs nødhjelpskontor for Syria.

Som følge av at mange opprørere og familiene deres har flyktet til Idlib, etter hvert som regimet har gjenerobret andre områder i Syria, bor det nå tre millioner mennesker i provinsen. Det er over dobbelt så mange som før krigen startet i 2011.

FNs spesialutsending for Syria, Geir O. Pedersen, var fredag i Moskva for samtaler med russiske myndigheter. Blant temaene som ble diskutert, var situasjonen i Idlib.

