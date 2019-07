Nytt kraftig jordskjelv i California

utenriks

Det kraftige skjelvet inntraff i Sør-California klokken 20.19 fredag. Det hadde sitt senter kun 0,8 kilometer under bakken nær Ridgecrest, ifølge US Geological Survey (USGC).

USGC nedjusterte styrken på skjelvet til 6,9, etter å ha først målt den til 7,1. Nå går USGC tilbake til den opprinnelige målingen.

– Det ble bare sterkere og sterkere. Lampene svinge fram og tilbake i huset mitt, sier en lokal beboer.

Kunne merkes i Mexico

Skjelvet, som er det kraftigste i området på 25 år, kunne merkes så langt unna som Las Vegas og Mexico. Basketballkampen mellom New York Knicks og New Orleans Pelicans ble i Las Vegas ble avbrutt som følge av skjelvet.

Jordskjelvets senter var nært den amerikanske marinens område for testing av bomber, kjent som China Lake. Det meldes om store skader.

Myndigheter i San Bernardino melder at hus har beveget på seg og, og at vegger har fått sprekker. Skjelvet skapte det USGC beskriver som en «rullerende bevegelse» i Los Angeles i om lag et halvt minutt.

Advarer

Et etterskjelv målt til en styrke på 5,5 ble registrert i Sør-California en snau halvtime etter det første skjelvet. Brannvesenet har bedt lokale beboere forberede seg på etterskjelv.

– Når etterskjelvene begynner, DUKK, SØK DEKNING, HOLD FAST, skrev Los Angeles Fire Department (LAFD) på Twitter.

Brian Humphrey i LAFD sier at tusen brannmenn er mobilisert.

Fredagens skjelv finner sted kun én dag etter at California og nabostaten Nevada ble rammet av det kraftigste skjelvet i området på 20 år. Det skjelvet var målt til 6,4. Ingen mistet livet.

Etter torsdagens skjelv ble det også meldt om skader i marinens områder. En tjenestemann ved anlegget opplyste at det var betydelige skader, deriblant branner, vannlekkasje og utslipp av farlige stoffer.