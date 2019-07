Terrormistenkt svensk kvinne tatt på London-flyplass

utenriks

Kvinnen ankom Gatwick torsdag ettermiddag med et fly fra Italia. Hun oppgis å være 40 år gammel og har svensk statsborgerskap, skriver The Independent.

Kvinnen er nå i britisk varetekt. Svenske myndigheter har ingen detaljer rundt saken.

– Vi har blitt oppmerksomme om dette via opplysninger i mediene, men kan ikke kommentere det. Vi holder på med å innhente opplysninger i saken, sier Sofia Hellqvist i sikkerhetspolitiet Säpo til TT.

Avisen skriver at kvinnen mistenkes for å være en islamistisk ekstremist og at hun ble avhørt etter ankomst.

Britisk politi oppgir ikke konkret hva mistankene går ut på, men henviser til landets antiterrorlovgivning. Hun er pågrepet «på mistanke om å ha begått, forberedt eller oppfordret til terrorhandlinger», heter det i en uttalelse fra britisk politi.

Avisen skriver at formuleringen om terrorforberedelser brukes både om angrepsplaner og for å ha dratt til utlandet for å slutte seg til IS eller andre terrorgrupper. Jihadister som vil tilbake til sine hjemland i Europa fra Irak og Syria, benytter seg ofte av lange reiseruter, med flere stopp underveis, i et forsøk på å unngå oppmerksomhet fra myndighetene.

(©NTB)