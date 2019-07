Sikkerhetsrådet ikke enig om felles uttalelse om angrepet i Libya

utenriks

Tajoura, som er en forstad øst for Libyas hovedstad Tripoli, ble rammet av et luftangrep tirsdag kveld. Minst 44 innesperrede flyktninger og migranter ble drept, og minst 130 andre er såret.

Det er ikke kjent hvor de drepte og skadde kommer fra, men marokkanske myndigheter sier at 15 marokkanere befant seg i leiren under angrepet. De skal ha oppnådd kontakt med tre av dem, som kun skal være lettere skadd.

Onsdag kveld kalte FNs sikkerhetsråd inn til et hastemøte, som vil ble holdt bak lukkede dører. Representanter fra både FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Avdelingen for politiske spørsmål (DPA) skulle holde brifinger under møtet.

Rådet leverte ingen felles uttalelse etter hastemøtet.

Gueterres fordømmer angrepet

FN mener angrepet trolig er en krigsforbrytelse, og generalsekretær António Guterres ber om at det åpnes en uavhengig etterforskning. Hans talsperson sier generalsekretæren fordømmer «den forskrekkelige hendelsen på det sterkeste», og vil forsikre seg om at gjerningspersonene blir stilt for retten.

António Guterres oppfordrer de stridende partene i landet til å innføre våpenhvile umiddelbart, og gjenoppta politiske samtaler.

Avviser skyld

FN, EU, Frankrike og USA er blant dem som fordømmer angrepet, som ingen foreløpig har tatt ansvar for.

Den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya har pekt på opprørsgeneral Khalifa Haftar som den skyldige for angrepet. Haftars talsmann Ahmad al-Mesmari avviser anklagene, og sier ansvaret ligger hos regjeringen.

Flyktningleiren i Tajoura huser minst 600 flyktninger og migranter, deriblant barn og kvinner. FN forventer at antallet døde og skadde vil stige.

