Iran varsler økt anriking av uran

Rouhani kom med uttalelsen under et regjeringsmøte onsdag, ifølge det iranske nyhetsbyrået IRIB. Dette kommer etter at Irans utenriksminister mandag bekreftet at de nå har mer anriket uran på lager enn hva atomavtalen fra 2015 tillater.

President Donald Trump trakk i fjor USA fra atomavtalen og gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran, noe som har økt spenningen mellom de to landene.

Avtalen innebærer at Iran ikke kan lagre mer enn 300 kilo uran med en anrikningsgrad på 3,67 prosent. Anrikingsgraden er nok til å drive atomkraftverk, men er langt under anrikingsgraden på 90 prosent som behøves for å lage atomvåpen.

– Vi vil anrike så mye vi vil og så mye vi har behov for, også med en anrikingsgrad høyere enn 3,67 prosent, sa Irans president under regjeringsmøtet.

Uttalelsen blir tolket som at Iran mener at de europeiske landene som skrev under på atomavtalen, ikke har gjort nok for å minske virkningene av de amerikanske sanksjonene.

