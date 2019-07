Trump: Iran leker med ilden

utenriks

– De vet hva de gjør. De vet hva de leker med og jeg tror de leker med ilden, sa Trump til frammøtte journalister i Det hvite hus.

Presidenten sier at Iran har overgått atomavtalens grense for lagring av uran. Atomavtalen, som Iran inngikk med seks stormakter, innebærer at Iran ikke kan lagre mer enn 300 kilo uran med en anrikningsgrad på 3,67 prosent.

Både Iran og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har bekreftet at grensen er brutt.

Fram til USA trakk seg fra atomavtalen, framholdt IAEA at Iran overholdt vilkårene i avtalen. Iran har siden også sagt at de trekker seg fra avtalen.

