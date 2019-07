Her er EUs nye lederteam

utenriks

Med den nye pakkeavtalen får EU for første gang en kvinne som øverste sjef.

Stats- og regjeringssjefene er nemlig enige om å nominere tyske Ursula von der Leyen (60) til president for EU-kommisjonen, den mektigste av toppostene som nå er fordelt.

Hun vil dermed overta luxembourgske Jean-Claude Junckers kontor i 13. etasje i Berlaymont, EU-kommisjonens ikoniske hovedkvarter i Brussel – forutsatt at et flertall av de folkevalgte i EU-parlamentet i Strasbourg godkjenner henne som ny kommisjonspresident.

Tvers over veien, i den splitter nye Europabygningen, vil belgiske Charles Michel (43) overta som president for Det europeiske råd etter polske Donald Tusk (62).

EUs nye utenrikssjef blir spanske Josep Borrell (72). Han overtar etter italienske Federica Mogherini (46).

Franske Christine Lagarde (63) er nominert til posten som ny president for Den europeiske sentralbanken (ESB). Hun overtar etter italienske Mario Draghi (71).

Onsdag skal EU-parlamentet dessuten velge ny president.

Etter det NTB kjenner til, er det der ventet at den bulgarske sosialdemokraten Sergueï Stanichev (53) vil bli valgt for en periode på to og et halvt år, med en forståelse om at vervet deretter vil gå videre til den tyske kristendemokraten Manfred Weber (46).