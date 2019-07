Minst 65 såret i eksplosjoner i Kabul

utenriks

Vinduer ble knust og tykk røyk steg opp fra stedet der bomben eksploderte mandag morgen. Gaten var full av folk som var på vei til arbeid.

Ifølge flere tjenestemenn og helsearbeidere er minst 65 personer, hvorav ni barn, såret.

En politimann opplyser at det var en bilbombe som eksploderte utenfor forsvarsdepartementet. Det er også meldt om skyting mot bygningen. En talsmann for innenriksdepartementet opplyser at flere angripere gikk inn i bygget etter at bomben hadde eksplodert øst i den afghanske hovedstaden.

En lokal journalist opplyste senere at sikkerhetsstyrker rykket ut til bydelen og har innledet en opprydningsaksjon. Flere bygninger er berørt av eksplosjonen.

En lokal TV-stasjon stanset sendingen rett etter eksplosjonen. Etter 20 minutter var den tilbake på lufta og meldte om to eksplosjoner og skyting.

En talsmann for fotballforbundet i Afghanistan sa at den første eksplosjonen skjedde rett utenfor inngangen til forbundets bygning. Han opplyste videre at noen av hans kolleger ble såret, men kunne ikke oppgi noe nøyaktig antall.

– Vinduet falt ned på skulderen min. Jeg trodde det var den siste dagen i livet mitt, det var en veldig kraftig eksplosjon, sa en departementsansatt som ønsket å være anonym.

Ingen gruppe har foreløpig påtatt seg ansvaret for eksplosjonene og angrepet.

Flere enn 50 mennesker er blitt drept og 352 andre er blitt såret i mer enn ti angrep i Kabul så langt i år.

