EU nær gjennombrudd om toppjobber

Stats- og regjeringssjefene trådte sammen like etter klokka 10.30 mandag formiddag for å gjøre opp status. Da hadde de forhandlet siden søndag kveld og hele natta igjennom.

Da klokka slo 12, bestemte EUs president Donald Tusk seg for å suspendere møtet. Stats- og regjeringssjefene vil nå møtes igjen tirsdag klokka 11.

Diplomatene understreker at ingenting er avgjort ennå. Men et gjennombrudd skal være en reell mulighet.

Timmermans storfavoritt

Det stats- og regjeringssjefene har diskutert, er en pakkeavtale der nederlandske Frans Timmermans (58) nomineres til posten som ny president for EU-kommisjonen. Dette regnes som den tyngste av toppjobbene som skal fordeles.

Timmermans har vært de europeiske sosialdemokratenes offisielle kandidat i lederkampen. Han har tidligere vært utenriksminister i Nederland og er i dag visepresident i EU-kommisjonen.

Nederlenderen er også kjent som ekstremt språksterk og snakker engelsk, fransk, italiensk, russisk og tysk flytende.

Men Timmermans har også vært EUs frontfigur i kampen mot illiberale tendenser i den østlige delen av EU. Det har gjort ham svært upopulær i land som Polen, som har kjempet innbitt for å forsøke å bygge et blokkerende mindretall mot ham.

Men ifølge diplomatkilder virker det nå usannsynlig at motstanderne vil kunne få til dette.

Vanskelig balansegang

I resten av pakken er det spørsmål som kjønnsbalanse, geografisk balanse og politisk balanse som har skapt problemer.

Flere navn og konstellasjoner ble tatt opp til vurdering i løpet av maratonmøtet, men i morgentimene mandag begynte et mer og mer stabilt bilde å tegne seg:

* Kristalina Georgieva (65), en konservativ politiker fra Bulgaria, seiler opp som favoritt til å bli ny president for Det europeiske råd. Hun er i dag administrerende direktør i Verdensbanken.

* Margrethe Vestager (51) fra det liberale partiet Radikale Venstre i Danmark er favoritt til posten som EUs utenrikssjef. Vestager er i dag EUs konkurransekommissær.

* Manfred Weber (46) fra partiet CSU i den tyske delstaten Bayern ligger an til å bli ny president i EU-parlamentet, men kanskje bare for to og et halvt år. Weber har vært den konservative partifamiliens offisielle spisskandidat i ledervalget og er i dag leder for de konservative i EU-parlamentet.

Gryende optimisme

Pakken som diskuteres, vil utgjøre et skjørt kompromiss mellom de ulike partifamiliene i EU – om forslaget da går igjennom i det hele tatt.

Mens flere diplomater snakket om gryende optimisme, anslo én sannsynligheten for et gjennombrudd til «30 prosent» – riktignok kun basert på egen intuisjon.

Polen har krevd hemmelig avstemning om postene – i håp om at dette skulle gjøre det lettere for flere av stats- og regjeringssjefene å stemme mot polakkenes erkefiende Timmermans.

Samtidig lå journalister og sov over pultene sine på pressesenteret – fullstendig utmattet etter å ha fulgt forhandlingene i 18 timer i strekk.

