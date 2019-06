Tusk skal ha foreslått sosialdemokrat som ny EU-sjef

utenriks

Kilder i EU-parlamentet sier ifølge internasjonale nyhetsbyråer at Tusk skal ha foreslått en pakke der sosialdemokratene får posten som president for EU-kommisjonen, mens de konservative får utenrikssjefen og presidenten for EU-parlamentet og den liberale partigruppen posten som EUs president.

I alt fem toppjobber er på bordet når EUs presidenter og statsministre søndag kveld møtes i Brussel.

Detaljene om Tusk pakketilbud lekket ut etter et møte mellom ham og gruppeledere i EU-parlamentet søndag ettermiddag.

Tusk skal ikke ha navngitt kandidatene i pakken, men nederlandske Frans Timmermans seiler opp på ryktebørsen som det sterkeste kortet. Timmermans er i dag visepresident i EU-kommisjonen og har vært de europeiske sosialdemokratenes spisskandidat i lederkampen.

En slik konstellasjon vil samtidig bety at tyske Manfred Weber, som har vært de konservatives spisskandidat, ikke blir ny president for EU-kommisjonen, til tross for at den konservative gruppen ble størst i EU-valget.

Om det ikke lykkes å komme til enighet under middagsmøtet søndag kveld, har Tusk ryddet kalenderen for et frokostmøte mandag.

