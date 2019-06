Kim aksepterer å møte Trump

utenriks

– Lederne for USA og Nord-Korea vil ta hverandre i hendene for fred mens de befinner seg i Panmunjom, symbolet på atskillelse, sa Moon idet han snakket om våpenhvilelandsbyen på grensa.

Trump kom med en overraskende invitasjon til Kim lørdag om å møte ham når han søndag selv skulle til Panmunjom i den demilitariserte sonen.

Etter Moons kunngjøring på en pressekonferanse sammen med Trump søndag sa Trump at han ser fram til å møte Kim i den demilitariserte sonen.

Trump og Moon reiser sammen til Panmunjom søndag ettermiddag lokal tid, der det ikke er umulig at Kim tar Trump med seg over våpenhvilelinjen inn på nordkoreansk jord. Lørdag sa Trump at han ikke ville ha noen problemer med det.

PR-kupp for Kim

Møtet med Kim blir det tredje mellom lederne for USA og Nord-Korea. Det første var i Singapore i fjor, og det andre endte i fiasko i Vietnam tidligere i år.

Selv om møtet søndag bare blir på et par minutter, er det et PR-kupp for Kim etter det mislykkede Vietnam-møtet.

Det var på G20-møtet i Osaka at Trump tvitret sin overraskende invitasjon til Kim om å møte ham når han likevel skulle til den demilitariserte sonen selv.

I løpet av et par timer svarte Nord-Korea at forslaget var interessant, men at de ikke hadde fått noen formell invitasjon. Det gikk en stund før det ble klart at Kim hadde akseptert invitasjonen.

Stengt for turister

Et første tegn på at det ville bli et møte, var at en turoperatør som arrangerer turer til Nord-Korea, opplyste at Panmunjom ville være stengt for turister fra nordsiden søndag.

Mens de ventet på svar, sa Trump at han hadde inntrykk av at Kim veldig gjerne ville møte ham.

– Vi får se. Han vil veldig gjerne. Vi forsøker å få det til, sa Trump til journalister etter at han var kommet til Seoul.

– Det blir kort, men det er OK. Et håndtrykk betyr mye, la han til.

(©NTB)