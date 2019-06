EU gjør nytt forsøk på å legge lederkabalen

utenriks

Søndag kveld møtes stats- og regjeringssjefene i EU til middag i Brussel for å gjøre et nytt forsøk på å få unionens lederkabal til å gå opp.

I alt fem av EUs toppjobber skal fordeles, med posten som president for EU-kommisjonen som spar ess.

Pakkeforslag

I forkant av toppmøtet møtte EUs nåværende president Donald Tusk lederne for partigruppene i EU-parlamentet for å diskutere spørsmålet med dem.

Kilder i EU-parlamentet sier, ifølge internasjonale nyhetsbyråer, at Tusk der skal ha presentert en mulig pakkeavtale der sosialdemokratene får posten som president for EU-kommisjonen, mens de konservative får utenrikssjefen og presidenten for EU-parlamentet og den liberale partigruppen får posten som EUs president.

Detaljene om Tusk pakketilbud lekket ut kort tid etter møtet søndag ettermiddag.

Tusk nevnte ikke navn i EU-parlamentet, men rapporterte om konsultasjonene han har hatt, opplyser en sentralt plassert EU-kilde til NTB.

Ifølge NTBs kilde skal Tusk ha fortalt de folkevalgte at en gruppe medlemsland nå har et forslag til hvordan postene kan fordeles mellom partigruppene – en pakke som disse medlemslandene mener vil kunne få flertall på toppmøtet.

Håp om enighet

Frankrikes president Emmanuel Macron ga uttrykk for optimisme da han ankom til middagen. Ifølge ham er det håp om enighet i løpet av kvelden.

Selv nevnte Macron tre personer som han mener har de riktige kvalifikasjonene: franske Michel Barnier, danske Margrethe Vestager og nederlandske Frans Timmermans.

Macron la til at det må være minst to kvinner blant de nye EU-toppene, og at det er viktig at den samlede pakken er politisk og geografisk balansert.

Timmermans får favorittstempel

Ryktene om en pakke med en sosialdemokrat på toppen lover godt for Timmermans. Han har nemlig vært de europeiske sosialdemokratenes offisielle spisskandidat i lederkampen.

Timmermans har tidligere vært utenriksminister i Nederland og er i dag visepresident i EU-kommisjonen. Han er kjent som ekstremt språksterk og snakker engelsk, fransk, italiensk, russisk og tysk flytende.

En konstellasjon med Timmermans på topp vil samtidig bety at tyske Manfred Weber må vike. Han har vært spisskandidat for de konservative partiene, som ble største gruppe i valget til nytt EU-parlament i slutten av mai.

Om det ikke lykkes å komme til enighet søndag kveld har Tusk ryddet kalenderen for et frokostmøte mandag.

