Trump og Erdogan leter etter løsning på rakettstrid

USA truer med å nekte Tyrkia å kjøpe F-35 kampfly dersom landet går videre med avtalen om å kjøpe det russiske luftforsvarssystemet S-400, til tross for at NATO-landet også har vært med på å utvikle og produsere disse flyene.

President Donald Trump har også truet landet med sanksjoner, men president Recep Tayyip Erdogan har blåst av truslene og sier Tyrkia er i sin fulle rett til å kjøpe de våpensystemer de til enhver tid ønsker.

Lørdag møttes de to presidentene på sidelinjen av G20-toppmøtet i Osaka, uten at det kom til løsning i striden.

– Vi leter etter løsninger, var alt Trump ville si etter møtet.

– Vi skal se nærmere på det, var den amerikanske presidentens svar på spørsmålet om USA vil gjøre alvor av trusselen om å innføre sanksjoner mot et alliert land. Han antydet videre at det «på ett eller annet tidspunkt» kunne bli aktuelt med et besøk i Tyrkia.

Tyrkia mottar etter planen den første forsendelsen i S-400-avtalen med Russland alt i juli.

Tyrkias valg av det russiske luftforsvarssystemet ble kjent høsten 2017, etter at NATO viste liten vilje til å etterkomme landets forespørsel om bistand langs grensa mot Syria.

Avtalen er den første store forsvarskontrakten som er inngått mellom Ankara og Moskva og har en verdi av rundt 22 milliarder kroner.

