Spania rammet av nye branner

Brannen i Torre del Espanol-området sørvest for Barcelona brøt ut onsdag, angivelig som følge av at en dynge med hønsemøkk selvantente.

Tusenvis av hektar skog og utmark har gått opp i flammer, men over 500 brannmannskaper fikk lørdag såpass kontroll over flammene at faren for ytterligere spredning ble ansett for å være liten.

Ekstrem varme, tørke og vind gjør imidlertid at faren for ny oppblussing er stor, ifølge regjeringen i Catalonia-regionen.

Ekstreme forhold

– Værforholdene er fortsatt ekstreme og de neste timene blir kritiske og avgjørende, ikke bare for denne brannen, men også for resten av området, heter det i en kunngjøring.

Spania er i likhet med flere andre europeiske land rammet av en hetebølge, men temperaturer på over 40 varmegrader, og faren for brann øker time for time.

En brann utenfor landsbyen Almorox, drøyt 70 kilometer sørvest for Madrid, har hittil lagt 1.600 hektar i aske, og innbyggerne er evakuert.

Heten avtar

En annen brann raser utenfor byen Toledo 70 kilometer sør for den spanske hovedstaden, og også der er innbyggere evakuert etter at 4.000 hektar skog, kratt og gress har gått opp i flammer.

Heten vil ifølge spanske meteorologer fortsette et døgns tid til, med temperaturer på over 36 varmegrader over store deler av landet.

I de sentrale delene, der Madrid ligger, ventes det over 40 varmegrader de kommende dagene, og i nordøst hele 42 varmegrader, før temperaturen begynner å synke igjen søndag.

