Livstidsdom for Charlottesville-angrepet

James Alex Fields Jr. hadde allerede tilstått at han med vilje kjørte bilen sin i stor fart inn blant en gruppe antirasister som gikk gjennom en smal sentrumsgate på vei hjem etter å ha demonstrert mot høyreekstremister i byen Charlottesville i Virginia 12. august 2017.

Den selverklærte nynazisten Fields var 20 år da han gjennomførte angrepet, 32 år gamle Heather Heyer ble drept og flere titall andre mennesker ble såret.

Fredag ble han dømt i en føderal domstol til fengsel på livstid for hatkriminalitet. Fields ba om unnskyldning for det han hadde gjort før dommeren kunngjorde dommen.

Fields' forsvarere hadde under rettssaken de siste ukene argumentert med at han har hatt en vanskelig barndom med psykiske problemer, at han vokste opp med en enslig mor i rullestol og at hans jødiske bestefar drepte sin kone før han tok sitt eget liv. De ba domstolen vise nåde og dømme ham til mindre enn livsvarig fengsel.

Aktoratets fremstilling er en annen. De viste til at 22-åringen har uttrykt beundring for Adolf Hitler, at han ikke har vist noen anger og at han så sent som for få uker siden snakket nedsettende om drapsofferets mor. De mente at dommen må være streng for å avskrekke andre.

Fields sa seg skyldig i 29 av 30 tiltalepunkter og inngikk en avtale med aktoratet om at det ikke ville bli lagt ned påstand om dødsstraff.

Det var reist to tiltalebeslutninger mot Fields – den ene i delstaten Virginia, den andre på føderalt nivå. Fredag falt den føderale dommen, og i midten av juli faller delstatsdommen.

