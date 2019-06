Ny sikkerhetsrisiko på Boeing 737 MAX avdekket

utenriks

Federal Aviation Administration offentliggjorde onsdag at det var oppdaget det som omtales «en ny mulig sikkerhetsrisiko» ved flyet. Dette vil skyve ytterligere på datoen for når flytypen kan settes tilbake i ordinær trafikk.

– Vi har funnet en mulig sikkerhetsrisiko som Boeing må redusere, skriver FAA i en epost

FAA sier i uttalelsen at de vil heve flyforbudet for flytypen når de anser det for sikkert å gjøre det.

Til sammen 346 mennesker har mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober og Etiopia i mars. Flytypen ble etter Etiopia-ulykken satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

