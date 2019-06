Demokratisk uenighet om offentlig helsevesen i USA

utenriks

De ti første demokratiske kandidatene, som vil utfordre Donald Trump under presidentvalget neste år, hadde veldig ulike oppfatninger om offentlig helsevesen under den første debatten gikk av stabelen i Miami natt til torsdag.

Senator Elizabeth Warren fra Massachusetts, som tilhører venstresiden i partiet, argumenterte sterk for at dagens system med private helseforsikringer ikke lenger fungerer, og derfor må avskaffes. Men av de ti var det bare hun og ordfører Bill de Blasio i New York som løftet armen i være da kandidatene ble spurt om hvem som støttet et helsevesen som ville gjøre en slutt på private forsikringer.

Warren sa også at hun stiller seg bak forslaget fra Bernie Sanders om fri helsehjelp for alle i USA. Hun kritiserte de av sine motdebattanter som ikke tok et tydelig standpunkt i denne debatten, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Helse og våpen

– Hva dette forteller er de ikke vil slåss for dette. Helsehjelp er en grunnleggende rettighet og er noe jeg vil slåss for, sa Warren som av mange regnes som en favoritt.

Blant mange temaer som den truede situasjonen med Iran, immigrasjon fra Mexico kom også temaet om våpenkontroll ble tatt opp under diskusjonen. Senater Cory Booker fra New Jersey refererte til at han bor i et område hvor våpenbruk er vanlig og at han derfor går inn for våpenlisens.

– Dette handler ikke om politikk. Det er personlig, sa Booker

Viktig debatt

På grunn de mange kandidatene er debatten delt i to. Torsdag kommer turen til blant annet tidligere visepresident Joe Biden og senator Bernie Sanders når andre dag av debatten holdes. Mens Biden er regnet som en moderat demokrat, er Sanders mer venstreorientert. Han var Hillary Clintons fremste konkurrent i Demokratenes nominasjonsprosess før valget i 2016.

For alle kandidatene utgjør debatten en svært viktig mulighet til å legge fram en visjon for USA og få en etterlengtet plass i nyhetsbildet, der det for tiden er vanskelig å utkonkurrere Trumps mange kontroversielle utspill.

En sterk prestasjon kan også sikre kandidatene mer økonomisk støtte til å drive valgkamp. De som ikke greier å sikre seg nok penger, og som blir liggende etter på meningsmålingene, risikerer å ikke få lov til å stille i Demokratenes debatter i forbindelse med nominasjonsprosessen utover høsten.

