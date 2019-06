Tysk redningsskip trosser Salvini – setter kursen mot Italia

utenriks

Personene om bord ble reddet fra en gummibåt i Middelhavet mens de var på vei fra Nord-Afrika til Europa for to uker siden. Den tyske organisasjonen Sea-Watch melder at situasjonen om bord er desperat etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen tirsdag avviste migrantenes krav om å få gå i land i Italia.

– Jeg har bestemt meg for å gå til havnen i Lampedusa. Jeg vet det er risikabelt, men de 42 skipbrudne om bord er utslitt. Jeg vil få dem i sikkerhet, tvitret båtens kaptein, Carola Rackete, onsdag.

Ifølge Sea-Watch entret båten italienske farvann ved lunsjtider onsdag. Italias innenriksminister Matteo Salvini har truet med å beslaglegge skipet hvis det våger seg inn i italienske farvann.

I alt ble 53 personer reddet av det tyske skipet den 12. juni. Elleve av dem har av medisinske årsaker fått komme til Italia.

