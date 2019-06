Sigarettglo eller elektrisk feil kan ha startet brannen i Notre-Dame

utenriks

De har så langt ikke funnet bevis som tyder på at det ligger noe kriminelt bak, heter det i en uttalelse fra Remy Heitz, sjefen for påtalemyndigheten i Paris, onsdag.

Den foreløpige konklusjonen er basert på forklaringene til om lag 100 vitner.

Samtidig er det klart at etterforskerne ennå ikke har kunnet fastslå den nøyaktige årsaken. De undersøker fortsatt flere hypoteser, som at det var en feil i det elektriske anlegget, eller at noen hadde kastet en sigarett som ikke var helt slukket.

Det skal nå gjøres grundigere undersøker ved hjelp av eksperter. Foreløpig er ingen enkeltpersoner siktet for uaktsomhet i forbindelse med brannen.

I april opplyste en talsmann for stillasfirmaet Le Bras Freres, som var involvert i oppussingen av katedralen, at arbeidere noen ganger hadde røyket på stedet.

Brannen i Notre-Dame brøt ut 15. april. Den førte blant annet til at tårnet raste sammen og takbjelkene ble ødelagt.

