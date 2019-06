Enighet om ny regjering i Danmark

utenriks

Valget i Danmark ble holdt 5. juni. Siden har det pågått regjeringsforhandlinger.

– Det er med stor glede at vi etter tre ukers forhandlinger nå har flertall for at det kan dannes en ny sosialdemokratisk regjering i Danmark, sier Mette Fredriksen sent tirsdag kveld.

Onsdag går Fredriksen til dronningen for bekrefte at hun tar på seg jobben som landets nye statsminister. Socialdemokratiet vil styre landet med en mindretallsregjering, med støtte i en politisk avtale framforhandlet gjennom tre uker sammen Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Valget 5. juni ga den røde blokken i Danmark klart flertall over den sittende koalisjonsregjeringen. Blokken sikret seg 93 av de 179 plassene i Folketinget. Den sittende koalisjonsregjeringen som ble ledet av Lars Røkke Rasmussen fikk bare 76 plasser.

Dagen etter valget søkte Rasmussen den danske dronning Margrethe om avskjed. Dronningen ga i stedet Mette Fredriksen i oppgave å danne ny regjering, men forhandlingene i røde blokken har tatt sin tid.

