Brasils høyesterett løslater ikke Lula

Den tidligere presidenten Luiz Inacio Lula da Silva (73) mener dommeren som fant ham skyldig i korrupsjon 2017, Sergio Moro, var inhabil. Opplysninger som nå er kommet fram viser at det var kontakt mellom påtalemyndigheten og dommeren under rettssaken. Fordi Lula ble straffedømt kunne han ikke stille som kandidat under valget i fjor.

Valget ble vunnet av høyrepopulisten Jair Bolsonaro som utnevnte Sergio Moro som sin justisminister. Moro har avvist at det var noe upassende i kontakten han hadde med påtalemyndigheten under rettsprosessen mot Lula.

Tirsdag avgjorde landets høyesterett med et flertall på tre mot to dommere å utsette en sak om å vurdere Moros habilitet. Samtidig avviste domstolen å løslate Lula i påvente av prosessen.

Lula, som var president i Brasil fra 2003 til 2011, ble i juli 2017 funnet skyldig i korrupsjon og hvitvasking og dømt til ti års fengsel.

