Røde Kors sender ut hetebølge-advarsel

utenriks

Frankrike, Tyskland, Italia og Spania er ventet å bli rammet av usedvanlig varmt vær denne uken. Det er derfor livsviktig at folk passer på hverandre, heter det i en uttalelse fra Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-føderasjonen (IFRC) i Genève.

Høye temperaturer vil være spesielt tungt å håndtere for eldre, småbarn og syke folk, påpeker IFRC.

– Vårt budskap denne uken er enkelt: Pass på deg selv, din familie og dine naboer. En telefonsamtale eller et bank på en dør kan redde noens liv, sier IFRCs europeiske helsekoordinator Davron Mukhamadjev.

Hetebølger kan gi katastrofale konsekvenser, advarer Røde Kors, som viser til 2003 da anslagsvis 70.000 personer i Europa døde under en hetebølge. Det året ble det registrert 15.000 dødsfall relatert til høye temperaturer i Frankrike.

Det franske meteorologiske instituttet Meteo France har sendt ut oransje varsel, det nest høyeste på skalaen, for to tredeler av landet. Der regner man med at den verste varmen vil vare fra onsdag til fredag.

I nabolandet Tyskland er det varslet temperaturer opp mot 40 grader.

