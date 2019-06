Migrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas

utenriks

En av advokatene som fikk tilgang til barna på mottaket i Clint, en halvtimes kjøretur sørøst for El Paso, forteller til BBC at han fant dem «innesperret i forferdelige celler med et åpent toalett midt i rommet». Der måtte barna både sove og spise.

Andre bekrefter beskrivelsen og slår fast at barna, de fleste av dem fra Mellom-Amerika og skilt fra foreldrene i 2018, ble holdt innesperret under helt uholdbare forhold.

– Ingen tok seg av disse barna, forteller professor Warren Binford ved Williamette University i Oregon etter et besøk på mottaket i Clint.

Lus og sykdom

– Flere hundre av dem ble holdt innesperret i en lagerbygning som nylig ble satt opp på eiendommen til mottaket, forteller Binford.

– Cellene var overfylte, det var lus der og et utbrudd av influensa. Barna blir holdt i isolasjon, uten tilsyn fra voksne. De er svært syke og lå på gulvet på matter, forteller han til BBC.

– De hadde på seg de samme skitne klærne som de kysset grensa med. Dette er nedverdigende og umenneskelig og skal ikke skje i USA, sier Elora Mukherjee, en annen advokat som besøkte mottaket, til CBS News.

Erkjenner

Bare 30 barn er igjen på mottaket, opplyste demokraten Veronica Escobar mandag. Hun sitter i Representantenes hus for delstaten Texas og stilte spørsmål ved de umenneskelige forholdene i et brev til grensemyndighetene sist fredag.

Amerikanske immigrasjonsmyndigheter erkjenner at mottaket i Clint ikke holder mål og opplyser at barna alt er flyttet til mer egnede steder.

– Vi bruker våre begrensede ressurser og forsøker å gi best mulig pleie til dem som er i vår varetekt, særlig barna, heter det i en kunngjøring fra US Customs and Border Protection.

– Ledelsen vår har gjentatte ganger påpekt at mottakene ment for korttidsopphold, ikke er egnet for sårbare grupper og at vi derfor straks trenger mer humanitærhjelp for å kunne håndtere denne krisen, heter det videre.

