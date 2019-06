Australia henter hjem åtte barn av IS-krigere fra Syria

utenriks

Barna er de første som Australia henter tilbake, etter at IS' kamp i Syria kollapset. Flere australske og britiske medier skriver om saken mandag.

– Det faktum at foreldrene utsatte sine barn for fare ved å ta dem med seg inn i en krigssone var en foraktelig handling. Men barn bør ikke bli straffet for sine foreldres forbrytelser, sier statsminister Scott Morrison i et uttalelse gjengitt av Sydney Morning Herald.

Fem av barna er medlemmer av familien til Khaled Sharrouf. IS-krigeren ble i 2014 internasjonalt omtalt etter bilder hvor han lot sin da sju år gamle sønn holde et avkappet hode fra en syrisk soldat.

Både sønnen og Sharrouf selv er senere drept i Syria, det samme er ektefellen. Paret hadde også tre andre barn, hvorav to døtre på 17 og 18 år, og en åtte år gammel bror. Den eldste av søstrene ble allerede som 13-åring giftet bort, og har siden fått to egne barn. Alle vil nå bli hentet tilbake til Australia av myndighetene og overlatt til sin bestemor i Sydney.

Tre andre barn etter annen avdød IS-kriger vil bli sendt til Melbourne og tatt hånd om der.

– Minst 50 andre australske barn og kvinner befinner seg fremdeles i leirer nord i Syria, deriblant mange som er syke eller såret, sier leder Paul Ronalds i Redd Barna i Australia.

