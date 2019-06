Norsk statsborger pågrepet i Tyrkia for påstått PKK-tilknytning

utenriks

Pågripelsen er omtalt av tyrkiske medier lørdag. Mannen som er pågrepet, skal ha tyrkisk opphav.

En avis skriver at mannen er 55 år gammel, og at han skal ha drevet virksomhet for Kurdistans arbeiderparti (PKK) i Norge.

Samme avis skriver at han ble pågrepet i byen Solhan onsdag i en aksjon ledet av den tyrkiske etterretningsorganisasjonen Millî İstihbarat Teşkilatı’ (MIT) og lokale sikkerhetsmyndigheter, og at politiet skal ha beslaglagt dokumenter tilhørende gruppen i aksjonen.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er fengslet i Tyrkia, skriver pressetalsmann Per Wiggen i Utenriksdepartementet til VG.

PKK er både en politisk organisasjon og en væpnet geriljagruppe og regnes som en terrorgruppe av Tyrkia, EU og USA.

(©NTB)