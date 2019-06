Klimademonstranter marsjerer mot tysk kullgruve

utenriks

Protesten gjennomføres som ledd i kampanjen «Fridays for Future», inspirert av den svenske aktivisten Greta Thunberg (16).

Det var på forhånd ventet at 2.500 mennesker ville delta i demonstrasjonen lørdag ved det store dagbruddet hvor det utvinnes brunkull i nærheten av byen Hochneukirch.

Sivil ulydighet

Noen av demonstrantene bruker sivil ulydighet for å stanse gruvedriften. Siden fredag har flere hundre mennesker blokkert jernbanespor som brukes til å frakte kull til kullkraftverket Neurath.

Demonstrantene er ifølge DPA organisert av gruppa «Ende Gelände». Navnet betyr på norsk omtrent det samme som «tiden er ute». Demonstranter forserte politisperringer og løp over et jorde før de tok seg inn i gruva.

Politiet i Aachen sier noen av deres betjenter ble skadd i kaoset som oppsto da demonstrantene løp mot gruva. Politiets pressekontor sier de enn så lenge ikke kan si noe om hvor mange som er skadd, eller hva omfanget av skadene er.

En lokal fagforening melder at det er snakk om to skadde betjenter.

Kullkraft utgjør en stor del av verdens strømproduksjon, og kullkraftverk er en av verdens største kilder til utslipp av klimagassen CO2.

Flere demonstrasjoner har funnet sted ved gruva de siste årene fordi det tyske selskapet RWE, som driver gruva, har ønsket å hogge ned nærliggende skog for å utvide driften.

Ingen enighet i EU

Klimaprotesten finner sted to dager etter at EUs toppmøte ikke klarte å nå enighet om klimanøytralitet innen 2050, fordi land som Polen, Tsjekkia og Ungarn og dels også Estland sa nei.

Statsminister Angela Merkel har imidlertid, etter utbredte klimademonstrasjoner og sterk oppgang for landets grønne parti, nylig gått inn for at Tyskland skal bli klimanøytrale innen 2050. Det betyr at effekten av alle gjenværende utslipp nulles ut.

– Det er viktig å øke presset på regjeringen. Den gjør ikke nok for å motarbeide klimaendringene, sier demonstranten Selma Schubert til AP.

