Iran avviser å ha blitt varslet om angrep

utenriks

Iranske kilder opplyste tidligere på dagen til Reuters at USAs president Donald Trump ga Teheran et slikt varsel. Iran og USA har ikke diplomatiske forbindelser, og budskapet fra Trump skal ha blitt formidlet av Oman.

Samtidig som Trump angivelig advarte om et planlagt angrep, skal han også ha sagt at han var imot krig og at han ønsker samtaler.

Iranerne svarte angivelig at det er Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, som må ta en avgjørelse om eventuelle samtaler. I tillegg skal de ha gjort det klart at et angrep på Iran vil få regionale og internasjonale konsekvenser.

En offisiell kilde avviser imidlertid meldingen.

– Amerika sendte ikke noen beskjed gjennom Oman til Iran. Det er ikke noe sannhet i det, sier Keyvan Khosravi, som er talsmann for det nasjonale iranske sikkerhetsrådet, til iransk TV.

Det spente forholdet mellom Iran og USA ble ytterligere forverret da Iran natt til torsdag skjøt ned et førerløst amerikansk overvåkingsfly. Iran hevder dronen befant seg i iransk luftrom, mens USA mener den ble skutt ned i internasjonalt luftrom.

Trump skrev på Twitter fredag at USA var i gang med å forberede et gjengjeldelsesangrep på Iran, men at det ble avblåst bare 10 minutter før det ble utført. Ifølge presidenten skjedde det da han fikk vite at det kunne ta livet av 150 mennesker, noe Trump skriver at ikke sto i forhold til tapet av en ubemannet drone.

(©NTB)