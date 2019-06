SOHR: 28 drept av regjeringsstyrker i Syria

utenriks

Luftangrepet skjedde i Idlib-provinsen nordvest i Syria onsdag kveld, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) onsdag. Dem melder at tolv sivile ble drept da bomber ble sluppet over en landsby i området. En fotograf fra nyhetsbyrået AFP på stedet forteller at butikker ble ødelagt og at levninger fra de døde ble funnet over hundre meter unna bombenes nedslagsfelt.

Fire andre sivile ble drept i et annet angrep sør i Idlib-provinsen mens en person ble drept like ved provinshovedstaden, opplyser SOHR.

Lenger nord i Hama-provinsen ble 11 opprørere drept i et rakettangrep fra regjeringsstyrkene onsdag. Dagen før var minst 55 mennesker drept i harde kamper i området, inkludert 14 soldater fra regimevennlige styrker.

Over 400 sivile er blitt drept etter at syriske styrker med støtte fra Russland gjenopptok bombingen i Idlib i april, ifølge SOHR. Totalt er over 370.000 mennesker drept i konfliktene i Syria siden de startet i 2011.

