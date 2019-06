Britisk domstol: Våpeneksport til Saudi-Arabia i strid med loven

utenriks

Domstolen har imidlertid ikke beordret stans i eksporten.

Britiske Court of Appeal har gitt medhold til nedrustningsaktivistene som klaget saken inn. De argumenterte med at salget ikke skulle ha blitt tillatt siden det var en klar risiko for at våpnene kunne bli brukt i brudd med folkeretten.

Den britiske regjeringen har planer om å anke avgjørelsen, men handelsminister Liam Fox sier det ikke vil bli gitt nye lisenser for våpensalg til Saudi-Arabia mens saken pågår.

– Strider mot loven

Gruppen Campaign Against Arms Trade mener britiske bomber og kampfly bidrar til volden i Jemen, der en krig ledet av Saudi-Arabia mot iranskstøttede opprørere har pågått siden 2015.

Den saudistøttede koalisjonen har blitt kraftig kritisert for luftangrep som har rammet sivile mål som markeder, skolebusser og sykehus.

De tre dommerne slår fast at den britiske regjeringens beslutningsprosess «strider mot loven på et viktig punkt» og kritiserer regjeringen for ikke å ha gjort noe forsøk på å finne ut om den saudiledede koalisjonen har brutt folkeretten.

– Vi vurderer konsekvensene av kjennelsen for vår beslutningstaking nøye, sier Fox.

Minst 90.000 drept

– Vi gleder oss over denne kjennelsen, men å få regjeringen til å følge sine egne regler burde ikke kreve en rettssak brakt på banen av aktivister, sier Andrew Smith fra Campaign Against Arms.

Organisasjonen Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) har nylig gjennomført en ny analyse av dødstallene i krigen i Jemen. De konkluderer med at over 90.000 er drept. I tillegg har titusener av jemenittiske barn dødd av sult.

Storbritannia er den nest største leverandøren av våpen til Saudi-Arabia, etter USA.

(©NTB)