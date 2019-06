24 tidligere toppoffiserer dømt til livsvarig fengsel i Tyrkia for kuppforsøket i 2016

utenriks

Dommen markerer et foreløpig sluttpunkt i rettsoppgjøret etter det mislykkede forsøket på å styrte president Recep Tayyip Erdogan. Den ble forkynt av en domstol tilknyttet Sincan-fengselet utenfor Ankara.

For 17 av de 24 heter det i dommen at de er kjent skyldige under spesielt skjerpede omstendigheter. Til sammen har de 17 fått 141 livstidsdommer. Denne delen av rettsoppgjøret startet i 2017 og involverte 224 personer.

Dommen er på 2.581 sider og omfatter forhold som krenking av grunnloven og forsøk på å ta livet av presidenten. De tidligere offiserene blir stilt til ansvar for at 251 personer ble drept i ulike trefninger under de dramatiske kupptimene.

Ingen ankemulighet

Livstidsdommer under særlig skjerpede omstendigheter gir ingen mulighet for anke og er den strengeste straffen det er mulig å få i Tyrkia etter at dødsstraff ble avskaffet i 2002.

Tyrkiske myndigheter har hele tiden hevdet at den islamske predikanten Fethullah Gülen og hans bevegelse står bak kuppforsøket som ble utført av grupper i de væpnede styrker 15. juli 2016. Gülen lever i eksil i USA og har konsekvent benektet enhver befatning med kuppforsøket.

Blant de dømte er den tidligere sjefen for luftforsvaret, Akin Özturk. Han er tiltalt for å ha ledet et hemmelig råd som skal ha samordnet aktiviteten til soldatene på bakken. Özturk er nest etter Gülen den som påtalemyndigheten mener spilte nøkkelrollen under forsøket.

13 på rømmen

Blant de tiltalte sitter 176 i arrest, 35 ble dømt in absentia, mens 13 fortsatt er på frifot, opplyser Anadolu. Rettssaken mot disse 13 vil fortsette.

Sikkerhetstiltakene rundt fengselet der dommen er gjort kjent, var svært omfattende. Store styrker var utplassert, og droner ble brukt for å holde oversikt fra luften.

I april i år opplyste president Erdogan at 20.226 personer er blitt dømt for ulike forhold i forbindelse med kuppforsøket. Over 31.000 personer er blitt spraket fra politiet, mens 15.000 er blitt fjernet fra de militæres rekker. Over 4.000 ansatte innen rettsapparatet har også mistet jobben.